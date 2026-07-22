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Eşi eve almadı, çatıdan girmek isterken 3'üncü kattan düşüp yaralandı

Eşi eve almadı, çatıdan girmek isterken 3'üncü kattan düşüp yaralandı
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Aksaray'da eşi kapıyı açmayınca çatıya çıkıp eve girmeye çalışan Hasan Ö., 3. kattan düşerek ağır yaralandı. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine gelmesine rağmen müdahale edemeden düşüş gerçekleşti.

AKSARAY'da eşi kapıyı açmayınca çatıdan sarkıp eve girmeye çalışan Hasan Ö. (19), 3'üncü kattan düşerek ağır yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarından Kılıçaslan Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binada meydana geldi. 3'üncü katta oturan Hasan Ö.'yü eşi eve almadı. Tartışmayı duyan komşuları, polise haber verdi. Hasan Ö. çatıya çıkarken, adrese polise ekipleri geldi. Hasan Ö.'nün çatıdan eve girmeye çalıştığını gören ekipler, düşme ihtimaline karşı itfaiyeye haber verdi. Yaklaşık 600 metre uzaklıktaki itfaiye istasyonundan kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler şişme yatak açmak istedi. Ancak bu sırada Hasan Ö., çatıdan son kattaki evinin penceresine kendini sarkıtıp içeriye girmeye çalışırken dengesini kaybedip zemine düştü. Ağır yaralanan Hasan Ö., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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