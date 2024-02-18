Esenyurt Yerel İnisiyatif Platformu, Kemal Deniz Bozkurt'un aday gösterilmemesini protesto etti

Esenyurt Yerel İnisiyatif Platformu, mevcut Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmemesini protesto etti.

Kendilerini Yerel İnisiyatif Platformu olarak ifade eden bir grup, Esenyurt Belediye binasının önünde bir araya geldi. "Dışarıdan adaya hayır", "Çalmadı, çaldırmadı Kemal Deniz Bozkurt" ve "Halkın başkanı, halkın adayı" yazılı dövizler taşıyan kalabalık, sloganlar atarak Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'un yeniden aday gösterilmemesine tepki gösterdi.

Grup adına okunan basın açıklamasında, Kemal Deniz Bozkurt'un siyasi hayatı boyunca kadınlar ve gençlerle kurduğu yakın bağlar neticesinde bölgesinde sevilen bir siyasetçi olduğu belirtilerek, Bozkurt'un, 2009'da 28 aydan fazla kira borcu olan, elektrik ve suyu dahi kesilmiş olarak devraldığı ilçe başkanlığını, binanın mülkiyeti kendilerine ait olarak kasasında 40 bin lira ile devrettiği kaydedildi.

Bozkurt'un CHP'nin ilçedeki yüzde 23 olan oyunu yüzde 30'a çıkmasını sağladığı aktarılan açıklamada, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde yüzde 51,56 ile rekor bir oy oranıyla belediye başkanı seçilen Bozkurt'un her kesim tarafından dürüst belediye başkanı olarak anıldığı vurgulandı.

Açıklamada, yapılan anketlerde Bozkurt'un yüzde 53 ve üzeri oy oranına sahip olduğu sahip olduğu aktarılarak, şunlara yer verildi:

"Bozkurt'un aday gösterilmemesi ne yoldaşlık hukukuna ne dostluğa ne de ahlaka sığar. Bu durum bizim karar vericilerin adalet anlayışına olan inancımızı ve güvenimizi sarsmıştır. Bu yanlışın biran önce düzeltilmesi Kemal Deniz Bozkurt'un biran önce Esenyurt belediye başkanlığına aday gösterilmesi bizim için tartışmaya açık olmayan bir durumdur. Eğer başkanımızın bizim bilmediğimiz bir kabahati varsa bize bildirilmeli eğer böyle bir şey yoksa ve aday yapılmıyorsa bunu bize yapılmış bir hakaret olarak algılayacağımızı bildirmek isteriz. O zaman biz de bizi yok sayanları yok sayar gereğini yaparız. Bu bir uyarı mesajıdır."