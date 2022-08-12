Esenyurt'taki akılalmaz görüntülerde yeni detay! Vatandaş, çıplak adamı kaldırım taşıyla sansürlemiş

İstanbul Esenyurt'ta dün kaydedilen akılalmaz görüntülerde bir detay daha öne çıktı. Vatandaşların, çıplak şekilde spor yapam siyahı adamın üzerini kaldırım taşıyla kapatmaya çalışması dikkat çekti.

İstanbul Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı'nda yabancı uyruklu bir şahıs, cadde ortasında çırılçıplak spor yaparken görüntülendi. O anlar çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.

ÜZERİNİ KALDIRIM TAŞIYLA KAPATMAYA ÇALIŞTILAR

Çevrede toplanan bazı vatandaşlar, şahsa tepki gösterdi. Yabancı uyruklu kişinin mahrem bölgelerini dondurma kabı ve kaldırım taşıyla örtmeye çalışanlar oldu. Ancak şahıs kimseye aldırmadan spor yapmaya devam etti.

"ADAM KENDİNDE DEĞİL"

Şahsın vurdumduymazlığı karşısında bazı vatandaşlar, tavırlarını sertleştirmeye başladı. Eline sopa alan bir kişi, şahsa doğrulttu. O sıralarda videoya yansıyan konuşmalarda, bir kadının "Kendinde değil adam." dediği duyuluyor.

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