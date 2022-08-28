Esenyurt'ta yol verme tartışmasında 2 kişi yaralandı
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İstanbul Esenyurt'ta yol verme tartışmasında yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.
İstanbul Esenyurt'ta yol verme tartışmasında yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.
Koza Mahallesi TEM Bağlantı Yolu'nda iki otomobil sürücü arasında yol verme tartışması çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen bir kişi, 34 ZG 4997 plakalı araba içindeki yabancı uyruklu iki kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildiyor
Yaralılar, sağlık ekiplerini ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Kaynak: AA / Taha Erham Keleş - Güncel