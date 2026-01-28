Haberler

Esenyurt'ta sitedeki yardım kutusunu çalan şüpheli kamerada

Esenyurt'ta sitedeki yardım kutusunu çalan şüpheli kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta bir siteye giren hırsız, daire kapısının önündeki yardım kutusunu çalarak kayıplara karıştı. Site yöneticileri güvenlik kameralarını inceleyerek durumu emniyete bildirdi.

ESENYURT'ta girdiği sitede bir dairenin kapısının önünde bulunan yardım kutusunu çalan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeşilkent Mahallesi Gazi Caddesi'nde bulunan bir siteye dün saat 09.40 sıralarında gelen bir kişi katları dolaştı. Tek tek bütün katlara bakan şüpheli bir katta daire kapısının önüne koyulan yardım kutusunu gördü. Şüpheli kısa süre içerisinde yardım kutusuna alıp uzaklaştı. Site yöneticileri daha sonra güvenlik kamera görüntülerini inceleyince hırsızlığı gördü. Emniyete giderek şikayette bulundular.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı

Akılalmaz görüntü! Uçağı karıştıran hareketi intikam için yapmış
Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı

Netanyahu kirli planını açıkladı! Resmen Türk askerini hedef aldı
BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz

BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz
Fenerbahçe'de En-Nesyri krizi

Yok artık En-Nesyri! İstediği şey krize neden oldu
Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı

Akılalmaz görüntü! Uçağı karıştıran hareketi intikam için yapmış
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

Futbol dünyası yasta! Korkunç kazada 7 kişi öldü
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı

Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı