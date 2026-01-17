Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta, bir ev ve araca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu kapsamında belirlenen bir adres ile araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1'i yaşı küçük 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 242 bin 598 sentetik ecza hap, çeşitli türlerde 4,7 kilogram uyuşturucu, 258 uyuşturucu hap, uyuşturucu yapımında kullanılan 7,6 kilogram kimyasal katkı maddesi, vakumlama cihazı ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.