Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Esenyurt'ta uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda büyük miktarda uyuşturucu ve illegal materyal ele geçirildi.

Esenyurt'ta uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Esenyurt Akevler Mahallesi'nde bir ikamet adresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda D.Ç. (23), F.K. (27), M.A.A. (25), B.E. (23) ve H.S. (22) isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Adres ve yakalanan şüphelilere yönelik yapılan aramalarda 576 gram bonzai, 819 gram aseton, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile 91 fişek, 8 cep telefonu, 4 gram altın, 22 bin 155 lira ile 100 dolar, çelik yelek, yüz maskesi, eldiven ile çok sayıda dijital materyal ve kilitli poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
