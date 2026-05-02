Haberler

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edilirken, biri serbest bırakıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, dün İstiklal Mahallesi'nde takibe aldıkları bir grubun boş bir binayı merkez olarak kullandığını tespit etti. Bir süre binada bekleyen şüphelileri izleyen polisler, şüpheliler dışarı çıktıklarında baskın yaparak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan E.C. ve Ç.C.'nin üzerlerinde yapılan aramalarda 15,34 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusunda E.C.'nin uyuşturucuyu Ç.C.'den aldığı, Ç.C.'nin ise maddeleri H.A. isimli kişiden toplu halde temin ettiği belirlendi. Operasyonu genişleten ekipler, H.A.'yı da gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde ve kullandıkları boş binada yapılan aramalarda; 2 uyuşturucu hap, fişek, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bir miktar nakit para ve cep telefonu ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılan E.C., serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Ç.C. ve H.A. ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuncay Sonel'in ilk ifadesi: Gülistan'ın hamile kaldığı...

Görüntü İstanbul'un göbeğinden: 4 gündür su yok, bidonlarla kuyruğa girdiler

Görüntü İstanbul'un göbeğinden: Günlerdir mağduruz

Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

TBB'de olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı ve eşinin maça damga vuran sevinci: Gözyaşlarını tutamadılar

Acun ve eşini hiç böyle görmediniz! Maça damga vuran anlar
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Mbappe ve Ester Exposito, İtalya'da tatile çıktı

Daha fazla saklanamadılar!

'Yakışıklı Güvenlik'ten Arif Kocabıyık'a tepki: Ahım tuttu

"Arif'i benim ahım tuttu"
Acun Ilıcalı ve eşinin maça damga vuran sevinci: Gözyaşlarını tutamadılar

Acun ve eşini hiç böyle görmediniz! Maça damga vuran anlar
Acun Ilıcalı hayalini gerçekleştirmeye çok yakın

Aldığı haberle havalara uçtu! En büyük hayali gerçekleşiyor
Bayern Münih'ten Eren Dinkçi'nin kız arkadaşı için başlatılan kampanyaya destek

Milli yıldızımızın kız arkadaşı için başlatılan kampanyayı unutmadılar