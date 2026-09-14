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Esenyurt'ta trafikteki 2 sürücünün kavgası kamerada

Esenyurt'ta trafikteki 2 sürücünün kavgası kamerada
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ESENYURT'ta taksi şoförü ile başka bir aracın sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

ESENYURT'ta taksi şoförü ile başka bir aracın sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Aracından inen sürücünün taksiyi yumrukladığı kavga polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir araç sürücüsü ile taksi şoförü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavga dönüştü. Aracından inen sürücü, taksi şoförünün aracını yumrukladı. Taksinin kapısını açan sürücü, şoföre saldırdı. Bu sırada kavgaya taksi şoförünün arkadaşları olduğu öne sürülen çok sayıda taksi şoförü de dahil oldu. Kavga, çevredekilerin ve polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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