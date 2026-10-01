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Esenyurt'ta TIR'ın geri manevrası 61 yaşındaki TIR şoförünün ölümüne neden oldu

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Esenyurt'ta TIR'ın geri manevrası 61 yaşındaki TIR şoförünün ölümüne neden oldu
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Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'ndeki zincir market deposunda geri manevra yapan TIR, aynasını düzeltmek için aracından inen 61 yaşındaki TIR şoförünü iki TIR arasında sıkıştırdı. Şoför olay yerinde hayatını kaybederken, kazaya karışan diğer TIR sürücüsü gözaltına alındı.

ESENYURT'ta geri manevra yapan TIR, aynasını düzeltmek için aracından inen başka bir TIR şoförü Resul Polat'a (61) çarptı. İki araç arasında sıkışan Polat olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, saat 08.25 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi 1572 Sokak'ta bulunan bir zincir marketin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Harun K. (22) idaresindeki 34 REY 566 plakalı TIR ile perona doğru geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada 54 EL 251 plakalı TIR'ın şoförü Resul Polat aracının aynasını düzeltmek için aşağı indi. Geri manevra yapan TIR şoförünün fark etmediği Polat, iki TIR arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Resul Polat'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı incelemelerde bulundu. Polat'ın cansız bedeni otopsi için üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan TIR sürücüsü Harun K. gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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