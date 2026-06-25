Esenyurt'ta iş makinesi taşıyan tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
Esenyurt'ta D-100 kara yolunda ilerleyen iş makinesi taşıyan tırın dorsesinde çıkan yangın, sürücünün dorseyi kabinden ayırıp iş makinesini indirmesi ve itfaiye müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
Esenyurt'ta iş makinesi taşıyan tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
D-100 kara yolu Edirne istikametinde ilerleyen tırın sürücüsü, dorseden dumanların yükseldiğini görünce aracı durdurdu.
Lastiklerden çıkan alevlerin yayılması üzerine tır sürücüsü dorseyi kabin kısmından ayırdı, dorsede yüklü iş makinesini de alevlerden etkilenmemesi için yola indirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Öte yandan, yangın anı ve sonrasında yaşananlar bazı vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.