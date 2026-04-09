Haberler

Esenyurt'ta telefonda kendisini polis olarak tanıtıp 2 milyon 140 bin lira dolandırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ESENYURT'da A.G.(75) ve H.H. (76) isimli iki kadını telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, 'Banka hesaplarınız terör örgütlerinin eline geçti' yalanıyla 2 milyon 140 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası dolandırdı. Parayı elden teslim alan şüpheli R.A. (26) yakalanırken, 40 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta 18 Mart'ta polise başvuran A.G., telefonla arayan bir kişinin kendisini polis olarak tanıtarak "Terör örgütleri banka hesaplarınızı ele geçirmiş. Adınız sahte altın dolandırıcılığına karıştı. Evdeki altınları bize vermeniz gerekiyor. Kontrol edip geri vereceğiz" dediğini söyledi. Kendisini arayanların polis olduğuna inanarak evde bulunan 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını poşete koyarak kapıya gelenlere teslim ettiğini söyleyen A.G., şüphelilerin yakalanmasını istedi. Aynı gün polise başvuran H.H. isimli kadın ise aynı şekilde arayan kişilere inanarak evdeki 140 bin lirayı kapısına gelen şüpheliye teslim ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, iki olayda da para ve ziynet eşyasını teslim alan kişinin aynı şüpheli olduğu belirlendi. Kimliği tespit edilen R.A., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheli, mağdurlar tarafından teşhis edildi. Şüphelinin daha önceden 40 suç kaydı bulunduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

