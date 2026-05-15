Esenyurt'ta tırla çarpışan tankerin sürücüsü yaralandı
TEM Otoyolu'nda tehlikeli madde taşıyan tanker ile tır çarpıştı. Tanker sürücüsü yaralanırken, yola sızan kimyasal madde temizlendi. Trafik tek şeritten sağlanıyor.
Esenyurt'ta tırla çarpışan tehlikeli madde taşıyan tankerin sürücüsü yaralandı.
TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden tehlikeli madde taşıyan tanker ile tır çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tanker sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tanker deposundan yola sızan kimyasal maddenin temizlenmesi için ekipler kumlama çalışması yaptı.
Yakıt tankeri olay yerinden kaldırılırken tırı kaldırma çalışmaları ise sürüyor.
Trafik akışının tek şeritten sağlanması nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.