İstanbul'da silahla yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Esenyurt'ta tartıştığı sürücüyü, silahla ateş ederek öldüren şüpheli kaçtı.

Namık Kemal Mahallesi'nde sabah saatlerinde 34 SF 3355 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ö.T. ile 34 HAZ 921 plakalı otomobildeki sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kimliği belirlenemeyen sürücü, Ö.T'ye tabancayla ateş ettikten sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ö.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Ö.T'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.