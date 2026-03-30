İstanbul'da silahla yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Esenyurt'ta, iki sürücü arasında çıkan tartışma sonucunda bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Esenyurt'ta tartıştığı sürücüyü, silahla ateş ederek öldüren şüpheli kaçtı.

Namık Kemal Mahallesi'nde sabah saatlerinde 34 SF 3355 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ö.T. ile 34 HAZ 921 plakalı otomobildeki sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kimliği belirlenemeyen sürücü, Ö.T'ye tabancayla ateş ettikten sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ö.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Ö.T'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcu ile patlatıyor
Görüntüler doğudaki ilimizden! Şehri istila ettiler
Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu
İnfial yaratan görüntü: Herkes Bakanlığı etiketliyor
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcu ile patlatıyor
Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor
Vatandaştan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi