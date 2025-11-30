Esenyurt'ta Silahlı Saldırı Planı Yapan Şüpheliler Yakalandı

Baran AKKAYA/İSTANBUL,–ESENYURT'ta uygulama noktasında polisten kaçmaya çalışan şüpheliler polis ekiplerinin takibinin ardından yakalandı. Şüphelilerin, plakasız ve çalıntı motosikletle iş yerine silahlı saldırı düzenlemek için çevrede keşif yaptıkları ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulaması sırasında bir kişi, polisleri fark edince koşarak kaçmaya başladı. Ekipler kaçan şüpheliyi fark ederek peşine düştü. Kısa süreli takip sonrası Ö.K. (20) polis tarafından yakalandı. Yapılan çalışmada, Ö.K.'nin arkadaşı Y.S. (22) ile plakasız motosikletle bir iş yerine silahlı saldırı düzenlemek için çevrede keşif yaptığı belirlendi. Y.S. de polis tarafından kısa sürede yakalanırken motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, 'İş yeri kurşunlamaya teşebbüs', 'Ruhsatsız silah bulundurma' ve 'Motosiklet hırsızlığı' suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.