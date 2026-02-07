Haberler

Esenyurt'ta iş yeri kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta iş yeri kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen M.S. (24) ve gözcülük yapan M.Ü. (23) yakalanarak tutuklandı. Olay yerindeki güvenlik kameraları, saldırı anını kaydetti.

Esenyurt'ta bir iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren M.S. (24) ile gözcülük yapan M.Ü. (23) yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 30 Ocak'ta Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişinin iş yerine yaya olarak geldiğini, yanında bulunan silahla ateş açtıktan sonra kaçarak uzaklaştığını belirledi. İncelemelerin devamında, saldırganın kaçış sırasında olayda kullandığı silahı yere attığı, yakın bir sokakta başka bir kişiyle buluştuktan sonra bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Olayda kullanılan silah muhafaza altına alındı.Yapılan saha çalışmaları sonucunda, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.S. ile gözcülük yaptığı tespit edilen M.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma', 'Mala Zarar Verme' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin iş yerine doğru yürüdüğü, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra da koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar

İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçtılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu

Sözün bittiği yer
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi

Maaşını isteyen bakıcıya dehşeti yaşattılar! Polis bile engel olamadı
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha

CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha! Tarih bile verildi
Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
En-Nesyri, ilk maçında hüsranı yaşadı

İlk maçında hüsranı yaşadı
Ferdi Tayfur'un mezarı başında çekilen fotoğraf torununu çıldırttı: Hepiniz yalancısınız

Ferdi Tayfur'un torununu çıldırtan fotoğraf: Hepiniz yalancısınız