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Esenyurt'ta Husumet Ateşi: 2 Yaralı

Esenyurt'ta Husumet Ateşi: 2 Yaralı
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Esenyurt Örnek Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir şüpheli, husumetlisi olduğu 2 kişiye sokakta silahla ateş açtı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, mermilerden bazıları çevredeki evlere isabet etti. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ESENYURT'ta kimliği belirsiz şüpheli, husumetlisi olduğu 2 kişiye sokakta silahla ateş açtı. Saldırıda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.10 sıralarında Örnek Mahallesi 1451. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz şüpheli, husumetlisi olduğu 2 kişiyi sokakta beklemeye başladı. Husumetlilerin sokağa gelmesi üzerine şüpheli, 2 kişiye silahla ateş açtı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BAZI MERMİLER ÇEVREDEKİ EVLERE İSABET ETTİ

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 8 adet boş kovan bulunurken mermilerden bazılarının çevredeki evlere isabet ettiği belirlendi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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