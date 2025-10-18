Haberler

İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar

İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar
Güncelleme:
İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar
Esenyurt'ta sokakta yürüyen 4 arkadaş, yanlarına otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken; 3 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta sokakta yürüyen 4 arkadaş, yanlarına otomobil ile gelen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Diyar E. (19) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Polis ekipleri geldikleri otomobil ile kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta İncirtepe Mahallesi 240. Sokak'ta edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen Diyar E., U.G. (21), T.Ö. (19), E.Ö.(19) isimli 4 arkadaş, yanlarına otomobil ile yanaşan kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

ARAÇLA YAKLAŞIP KURŞUN YAĞDIRDILAR

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, saldırıda ağır yaralanan Diyar E. ile U.G., T.Ö., E.Ö. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİLANÇO AĞIR

Ağır yaralı Diyar E. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, diğer 3 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

