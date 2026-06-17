Haberler

Esenyurt'ta iki grup arasındaki silahlı çatışma güvenlik kamerasınca görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta motosikletli iki kişi ile otomobilliler arasında çıkan silahlı çatışma, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda çevredeki araç ve iş yerlerine kurşun isabet etti, şüpheliler kaçtı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Balıkyolu Mahallesi 522. Sokak'ta plakaları öğrenilemeyen motosikletli 2 kişiye, iki farklı otomobilden ateş açıldı.

Motosiklettekilerin otomobildekilere ateşle karşılık vermesi üzerine, çevredeki iş yerleri ile araçlara çok sayıda kurşun isabet etti.

Olaya karışan ve kimlikleri belirlenemeyen şahıslar, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sokağa çıkan yolları kapatarak olay yerine emniyet şeridi çeken ekipler, yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan buldu.

Öte yandan, iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde siyah renkteki otomobilin yolu kapatıp ateş ettiği, motosikletli iki kişinin de açılan ateşe karşılık verirken yere düştüğü ve aynı sokağa gelen başka bir otomobilin de çatışmaya dahil olduğu görülüyor.

Bu arada motosikletli kişilerden birinin düştüğü yerden kalkıp ateş ederken çıkan ayakkabısını giymeye çalıştığı görüntülere yansıdı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan! Kararını açıkça söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı

TRT faturayı kesti! Bir anlık dalgınlığı çok pahalıya patladı
Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok

Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

İtalya, bir şehrimize hava savunma sistemi konuşlandırıyor
Anlaşma tamam! Amedspor, Beşiktaş'ın yıldızını transfer ediyor

Anlaşma tamam! Amedspor'dan tüm Türkiye'nin konuşacağı yıldız transfer
Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

Şehir gece uyumadı! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Gebze'de Savcı Ayhan Uyumaz, duruşmada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

Cumhuriyet savcısı, duruşma esnasında hayatını kaybetti
TSK'dan ihraç edilen teğmen, Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 2. oldu

TSK'dan ihraç edilen teğmen şampiyonada dünya ikincisi oldu