Esenyurt'ta yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
TEM Otoyolu Esenkent mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından duman çıkması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
TEM Otoyolu Esenkent mevkisi Hadımköy yönünde seyir halindeki otomobilin sürücüsü, motor kısmından duman çıktığını görünce aracını sağ şeride çekti.
Alevler tüm aracı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Otomobil, çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı.
Öte yandan, otomobilin yanması bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel