Haberler

Esenyurt'ta servis midibüsünün devrildiği kazada ölen 2 kadının cenazesi defnedildi

Esenyurt'ta servis midibüsünün devrildiği kazada ölen 2 kadının cenazesi defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta meydana gelen servis midibüsü kazasında hayatını kaybeden Ayten Özfırat ve Hacer Çakmakçı için cenaze törenleri düzenlendi. Törende İstanbul Valisi ve diğer yetkililer hazır bulundu.

Esenyurt'ta, servis midibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden Ayten Özfırat ve Hacer Çakmakçı için cenaze töreni düzenlendi.

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Ayten Özfırat ve Hacer Çakmakçı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Özfırat için Esenyurt'taki Mehmet Coşkun Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Özfırat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy da katıldı.

Vali Gül, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Özfırat'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Özfırat'ın cenazesi daha sonra Sarıyer'deki Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Hacer Çakmakçı için de Esenyurt'taki Mehterçeşme Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, Çakmakçı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Gül, Kaymakam Çobanoğlu ve Belediye Başkan Vekili Can Aksoy da katıldı.

Vali Gül, Çakmakçı'nın yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Çakmakçı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt Yeni Mezarlık'ta defnedildi.

Esenyurt'ta Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, servis midibüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücünün de aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 7 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 7 ilde eğitime ara
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdüler

Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Çileyi eğlenceye dönüştürdüler
Bakan Şimşek: Yapay zeka sayesinde 2 milyar TL'nin üzerinde verimsiz harcama önlendi

Kamuda yapay zeka tasarrufu! Bakan Şimşek ilk kez rakam verdi
6 ay önce ''Kovun'' deniliyordu! Şimdiyse taraftarın sevgilisi oldu

6 ay önce ''Kovun'' deniliyordu! Yaptığıyla taraftarın sevgilisi oldu
Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor

Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor
Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdüler

Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Çileyi eğlenceye dönüştürdüler
Mezarlar artık bir tık uzakta: İsteyen fotoğrafını görecek, isteyen dua okutacak

Mezarlıklarda yeni dönem! İsteyenler dua bile okutabilecek
Maçta sahaya giren köpeğin yaptığı şey görenleri güldürdü

Maç esnasında sahaya giren köpeğin yaptığını görenler kahkaha attı