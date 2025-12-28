Esenyurt'ta servis midibüsünün devrildiği kazada ölen 2 kadının cenazesi defnedildi

Esenyurt'ta, servis midibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden Ayten Özfırat ve Hacer Çakmakçı için cenaze töreni düzenlendi.

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Ayten Özfırat ve Hacer Çakmakçı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Özfırat için Esenyurt'taki Mehmet Coşkun Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Özfırat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy da katıldı.

Vali Gül, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Özfırat'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Özfırat'ın cenazesi daha sonra Sarıyer'deki Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Hacer Çakmakçı için de Esenyurt'taki Mehterçeşme Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, Çakmakçı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Gül, Kaymakam Çobanoğlu ve Belediye Başkan Vekili Can Aksoy da katıldı.

Vali Gül, Çakmakçı'nın yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Çakmakçı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt Yeni Mezarlık'ta defnedildi.

Esenyurt'ta Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, servis midibüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücünün de aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.