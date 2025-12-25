Esenyurt'ta yapılan denetimde kurallara uymayan okul kantini mühürlendi

Haberler

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, yasaklı ve sağlıksız ürünler satan bir okul kantinini mühürledi. Öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla yapılan denetimlerde, kantinde mevzuata aykırı ürünler tespit edildi ve satışa sunulan yasaklı ürünler imha edildi.

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, çocuklar için yasak olan sağlıksız ürünler satan ve gerekli yasal evraklara sahip olmadığı tespit edilen bir okul kantinini mühürledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okul kantinlerine gerçekleştirilen denetimler kapsamında, İbrahim Özaydın İlköğretim Okulu'nda faaliyet gösteren kantinde yapılan incelemelerde, mevzuata aykırı ürünlerin satışa sunulduğu belirlendi.

Satışı yasak olan ürünler zabıta ekipleri tarafından tutanak altına alınarak imha edildi. Ayrıca gerekli ruhsat ve belgeleri ibraz edemeyen işletme mühürlendi.

Esenyurt Belediyesi yetkilileri, velilerin ve okul yönetimlerinin de bu tür durumlarda belediyeye bildirimde bulunmalarının denetimlerin etkinliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
