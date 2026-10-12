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Esenyurt'ta park halindeki aracı börekçiye sokan kaza kameraya yansıdı

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Esenyurt Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden bir otomobil, park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil börekçiye girdi; kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi, masada oturan bir kişi son anda kaçtı.

Esenyurt'ta bir otomobilin çarptığı park halindeki aracın börekçiye girmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden bir otomobil, park halindeki araca çarptı.

Park halindeki otomobil ise çarpmanın etkisiyle börekçiye girdi.

Araçta ve iş yerinde hasara yol açan kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Masada oturan bir kişinin son anda börekçiye giren otomobilden kaçması da görüntüde yer aldı.

Kaynak: AA
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