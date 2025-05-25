Esenyurt'ta Otomobil Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Esenyurt'ta Otomobil Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
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Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobili çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ESENYURT'ta kimliği belirlenemeyen bir kişi yanına yaklaştığı otomobili çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay 24 Mayıs Cumartesi gecesi saat 02.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarına park edilen 80 LR 045 plakalı otomobilin yanına gelen başında şapka bulunan kimliği belirsiz kişi, çevreyi kontrol etmeye başladı. Daha sonra otomobilin kapısını açan şüpheli direksiyona geçti. Birkaç saniye içerisinde otomobili çalıştıran şüpheli caddeden uzaklaştı. Şüphelinin bir an önce yakalanmaısnı isteyen otomobil sahibi güvenlik kamerası görüntülerini polis ekiplerine teslim ederek şikayetçi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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