Esenyurt'ta "Camide Hayallerimi Çiziyorum" etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Esenyurt'ta düzenlenen 'Camide Hayallerimi Çiziyorum' etkinliği, öğrencilerin hayallerindeki ramazan ayını ve cami ortamını resmetmeleriyle geçti. Etkinlikte öğrencilere ramazan ayının önemi anlatıldı.

Esenyurt'ta, "cami-okul buluşmaları" kapsamında düzenlenen etkinlikte camide bir araya gelen öğrenciler hayallerindeki ramazan ayını ve camileri resmetti.

Esenyurt İlçe Müftülüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Merkez Serhan Tirit Camisi'nde "Camide Hayallerimi Çiziyorum" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte camide bir araya gelen yüzlerce öğrenci, kendilerine dağıtılan boya kalemleri ve resim malzemeleriyle hayallerindeki ramazan ayını ve cami ortamını kağıda çizdi.

Program kapsamında öğrencilere ramazan ayının önemi ile namaz ve oruç ibadetine ilişkin bilgiler verildi.

Etkinlik, öğrencilerin koro halinde ilahiler söylemesiyle sona erdi.

Esenyurt Müftüsü Selami Aykul, düzenlenen programa ilişkin, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın ramazan teması, ramazan, cami ve çocuk olarak belirlenmişti. Biz de bu istikamette cami ve çocukların arasındaki bağı güçlendirmek için böyle bir program düzenledik. Bugün burada ramazanda hayallerimi çiziyorum temasıyla çocuklarımızla bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı
