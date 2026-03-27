Esenyurt'ta yokuşta geri kayan öğrenci servisinin park halindeki araçlara çarpması kamerada
Esenyurt'ta yokuşta geri kayarak park halindeki 5 araca çarpan öğrenci servisinin kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı, ancak araçlarda hasar oluştu.
Esenyurt'ta yokuş çıktığı esnada geri kayan öğrenci servisinin park halindeki 5 araca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1842. Sokak'ta ilerleyen 34 LKN 769 plakalı servis aracı yokuş yukarı çıktığı sırada geriye doğru kaydı.
İçerisinde öğrencilerin bulunduğu araç, kontrolden çıkarak park halindeki 5 araca çarptıktan sonra durabildi.
Kimsenin yara almadığı kazada araçlarda hasar oluştu.
Kaza anı, bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz