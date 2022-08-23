Esenyurt'ta narkotik uygulaması
Güncel Haberler
İstanbul Esenyurt'ta polis, "narkotik dar alan uygulaması" gerçekleştirdi.
İstanbul Esenyurt'ta polis, "narkotik dar alan uygulaması" gerçekleştirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla ilçe genelinde uygulama yapıldı.
Oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli görülen araç ve kişiler durduruldu. Araçlar aranırken, sürücü ile yayaların üst aramaları ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Taha Erham Keleş - Güncel