Esenyurt'ta motosikletlinin üzerine aracını süren servis şoförü hakimliğe gönderildi

Esenyurt'ta motosikletlinin üzerine aracını süren servis şoförü hakimliğe gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt'ta trafikte tartıştığı motosikletlinin üzerine aracını sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan servis şoförü, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüpheli, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Esenyurt'ta trafikte tartıştığı motosikletlinin üzerine aracını sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan servisin şoförü adliyeye sevk edildi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Haramidere Bağlantı Yolu'nda, servis aracı ile motosiklet arasında meydana gelen olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçti.
Görüntülerin incelenmesinin ardından 34 LTC 499 plakalı servisin şoförü Mehmet O. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ile "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, alıkonulması" suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.
Polis ekipleri, trafikte tartıştığı motosikletlinin üzerine aracını süren Mehmet O'yu gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılığa çıkarılan şüpheli, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.