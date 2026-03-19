Esenyurt'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Esenyurt D-100 Karayolu'nda meydana gelen motosiklet kazasında, yağmurlu havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aydınlatma direğine çarparak hayatını kaybetti.

ESENYURT D-100 Karayolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki motosiklet önce aydınlatma direğine çarptı, ardından devrildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada düşen motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, saat 14.45 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü istikameti Saadetdere Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü M.Ü.(50)'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 NST 518 plakalı motosiklet önce aydınlatma direğine çarptı, ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazanın etkisiyle motosikletli metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde sürücü M.Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜNÜN KASKININ PLASTİK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü M.Ü.'nün kullandığı kaskın plastik ve içinin köpükle doldurulduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
