Esenyurt'ta Metrobüs Kazası: Yaralı Yok

Esenyurt'ta durakta bekleyen metrobüse çarpan başka bir metrobüs kazası yaşandı. İki araçta hasar oluşurken, yaralanan kimse olmadı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ESENYURT'ta Beylikdüzü yönüne giden metrobüs, durakta bekleyen başka bir metrobüse çarptı. Kazada araçlarda hasar oluşurken, yaralanan kimse olmadı.

Kaza öğle saatlerinde Esenyurt'taki Saadetdere Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Beylikdüzü yönüne giden metrobüs, durakta bekleyen metrobüse çarptı. Kaza sonrasında iki araç da tahliye edilirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Kaza sebebiyle hasar gören 2 metrobüs, çekiciler ile duraktan kaldırıldı. Yolcular, başka araçlarla yollarına devam etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
