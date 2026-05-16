Haberler

Esenyurt'ta makas atan sürücünün ehliyetine el konuldu; 96 bin lira ceza yazıldı

Esenyurt'ta makas atan sürücünün ehliyetine el konuldu; 96 bin lira ceza yazıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü polis tarafından yakalandı. Sürücüye 96 bin lira ceza yazılırken ehliyetine 60 gün el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

ESENYURT'ta trafikte makas atarak ilerlediği görüntüleri sanal medyada yayınlanan otomobil sürücüsü, polis ekiplerince yakalandı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücü Ş.T.'ye 96 bin lira ceza yazılırken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün trafikte makas atarak seyir halinde olduğu görüntülerin sanal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı. Esenyurt'ta kaydedildiği belirlenen görüntüleri inceleyen polis ekipleri, otomobil sürücüsünün Ş.T. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'saygısızca araç kullanmak', 'makas atmak' ve 'yakın takip' maddelerinden toplam 96 bin lira ceza yazıldı. Hakkında adli işlem başlatılmak üzere polis merkezine teslim edilen sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, otomobili de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
57 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Listede İstanbul da var! Meteoroloji'den 57 il için uyarı

Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş'dan 'Açılmayı düşünüyor musun?' sorusuna skandal yanıt

Sözde fenomenden "Açılmayı düşünüyor musun?" sorusuna skandal yanıt
Adana'da esnaf sel suyunda sörf yaptı

Esnaf sel suyunda sörf yaptı
Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a geri dönüş iddiaları için yanıt

Şenol Güneş'ten açıklama! Taraftarların merakı son buldu
ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz

ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

Erdoğan yeni aşamayı bizzat ilan etti! MİT artık devrede