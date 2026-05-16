Esenyurt'ta makas atan sürücünün ehliyetine el konuldu; 96 bin lira ceza yazıldı

ESENYURT'ta trafikte makas atarak ilerlediği görüntüleri sanal medyada yayınlanan otomobil sürücüsü, polis ekiplerince yakalandı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücü Ş.T.'ye 96 bin lira ceza yazılırken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün trafikte makas atarak seyir halinde olduğu görüntülerin sanal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı. Esenyurt'ta kaydedildiği belirlenen görüntüleri inceleyen polis ekipleri, otomobil sürücüsünün Ş.T. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'saygısızca araç kullanmak', 'makas atmak' ve 'yakın takip' maddelerinden toplam 96 bin lira ceza yazıldı. Hakkında adli işlem başlatılmak üzere polis merkezine teslim edilen sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, otomobili de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı