ESENYURT'TA MAHSUR KALAN 90 YAŞINDAKİ KADINI İTFAİYE KURTARDI Güncel Haberler ESENYURT'taki kuvvetli yağış sırasında evi su içerisinde kalan Gülfikar Gökyıldız (90)'ı itfaiye erleri kurtardı. ESENYURT'taki kuvvetli yağış sırasında evi su içerisinde kalan Gülfikar Gökyıldız (90)'ı itfaiye erleri kurtardı. Yeşilkent Mahallesi 1772'nci Sokak'ta oturan Gülfikar Gökyıldız'ın evini de su bastı. Sevk edilen Avcılar itfaiyesi ekibindeki itfaiye erleri eve girerken çaresizlik içerisinde suyun yükseldiğini gören yaşlı kadını kurtardı. Bir itfaiye eri Gülfikar Gökyıldız'ı kucağına alarak evin dışına çıkarırken sağlık ekibi de kadını kontrolden geçirdi. Yaşlı kadın elinde taşıdığı poşetten çıkardığı ayakkabıyı dışarıda giydi. İtfaiye erleri ev ve sokakta su tahliye çalışması başlattı. Mahallede çok sayıda ev ve işyeri su altında kalırken, ekipler ihbarlara yetişmede zorlandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yeşilkent Mahallesi Avcılar İtfaiye su Güncel Haberler

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