Esenyurt'ta Mağazadan Ayakkabı Çalan 4 Kadın Kamerada

ESENYURT'ta bir mağazadan ayakkabı çalan 4 kadın, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dışarıda bekleyen kadının ayakkabıları el arabasına doldurduğu, mağazaya giren 3 kadının ise çalışanı oyaladığı anlar yer aldı.

Olay, 14 Ağustos günü saat 21.10 sıralarında Fatih Mahallesi Pazar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir ayakkabı mağazasına gelen 3 kadın, çalışanı oyalayarak çeşitli ürünlere baktı. Bu sırada dışarıda bekleyen diğer kadın ise mağazadan çıkarılan ayakkabıları el arabasına doldurdu. Bir süre sonra mağaza içerisindeki 3 kadın da iş yerinden ayrılırken, dışarıda bekleyen kadın el arabasındaki ayakkabılarla uzaklaştı. Yaşananlar, mağazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı