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Esenyurt'ta Mağazadan Ayakkabı Çalan 4 Kadın Kamerada

Esenyurt'ta Mağazadan Ayakkabı Çalan 4 Kadın Kamerada
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Esenyurt Fatih Mahallesi'nde bir ayakkabı mağazasına giren 3 kadın, çalışanı oyalayarak ürünlere bakarken, dışarıda bekleyen 4. kadın mağazadan çıkarılan ayakkabıları el arabasına doldurdu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı; şüpheliler kısa süre sonra mağazadan ayrılarak kayıplara karıştı.

ESENYURT'ta bir mağazadan ayakkabı çalan 4 kadın, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dışarıda bekleyen kadının ayakkabıları el arabasına doldurduğu, mağazaya giren 3 kadının ise çalışanı oyaladığı anlar yer aldı.

Olay, 14 Ağustos günü saat 21.10 sıralarında Fatih Mahallesi Pazar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir ayakkabı mağazasına gelen 3 kadın, çalışanı oyalayarak çeşitli ürünlere baktı. Bu sırada dışarıda bekleyen diğer kadın ise mağazadan çıkarılan ayakkabıları el arabasına doldurdu. Bir süre sonra mağaza içerisindeki 3 kadın da iş yerinden ayrılırken, dışarıda bekleyen kadın el arabasındaki ayakkabılarla uzaklaştı. Yaşananlar, mağazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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