Esenyurt'ta kuyumcu soygunu girişimi

ESENYURT'ta otomobille gelen maskeli 4 şüpheli kuyumcu dükkanına girmeye çalıştı. Şüpheliler, kepenkleri açmaya çalıştığı sırada alarm sisteminin devreye girmesiyle paniğe kapılarak olay yerinden kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille gelen maskeli 4 şüpheli, kuyumcu dükkanına girmeye çalıştı. İçeri girmek isteyen şüpheliler, kepenkleri açmaya çalıştığı sırada alarm sisteminin devreye girdi. Paniğe kapılan 4 şüpheli geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını izleyerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.