Esenyurt'ta Kreşlerde Yenileme Çalışmaları Tamamlanıyor

Esenyurt Belediyesince, kreşlerde başlatılan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11 kreşte binaların iç ve dış cephelerinde kapsamlı tadilatlar gerçekleştiriliyor.

Boya, badana, bakım ve onarım işlemlerinin büyük bölümü tamamlanırken, çevre düzenlemeleri ve temizlik çalışmaları da hızla devam ediyor.

Yenilenen kreşlerle birlikte Esenyurtlu çocuklara, modern, güvenli ve sağlıklı koşullarda okul öncesi eğitim alma imkanı sağlanacak.

Kreşler, kısa süre içinde minik öğrenciler için daha konforlu ve hijyenik bir eğitim ortamına kavuşacak.