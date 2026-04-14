Esenyurt'ta kargo firmasına uyuşturucu operasyonu: 28 kilo metamfetamin ele geçirildi

Esenyurt'ta bir kargo firmasında gerçekleştirilen operasyonda, buzdolabının buzluk kısmına gizlenmiş 28 kilo 150 gram metamfetamin bulundu. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta yürütülen çalışmalarda bir kargo firması takibe alındı. İl dışından gönderildiği belirlenen koli şüpheli bulundu. Açılan kolinin içinde bulunan buzdolabının buzluk bölümünde 23 şeffaf poşet içerisinde toplam 28 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

1 GÖZALTI

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni! İşte nedeni
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz

"Artık o yolcuların otobüse binmesine izin vermeyeceğiz"
Attığı tek adım hayatını kararttı! 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor

Attığı tek adım hayatını kararttı! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Suudi Arabistan’da Hac öncesi Mekke’ye girişler izne bağlandı

Suudi Arabistan'dan Hac öncesi radikal karar

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı

Evlenmekten vazgeçince ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
İran 5 ülkeden savaş tazminatı talep etti

Tahran 5 ülke için harekete geçti