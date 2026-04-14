Esenyurt'ta kargo firmasına uyuşturucu operasyonu: 28 kilo metamfetamin ele geçirildi
ESENYURT'ta kargo firmasına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, koli içinde bulunan buzdolabının buzluk kısmına gizlenmiş 28 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta yürütülen çalışmalarda bir kargo firması takibe alındı. İl dışından gönderildiği belirlenen koli şüpheli bulundu. Açılan kolinin içinde bulunan buzdolabının buzluk bölümünde 23 şeffaf poşet içerisinde toplam 28 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.
1 GÖZALTI
Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.