Haberler

Esenyurt'ta Kahvehaneye Silahlı Saldırı

Esenyurt'ta Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta kimliği belirsiz şüpheliler bir kahvehaneye uzun namlulu silahlarla ateş açarak kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, çevredeki iki aracın camları mermilerle delik-deşik oldu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ESENYURT'ta kimliği belirsiz şüpheliler sokaktaki bir kahvehaneye uzun namlulu silahla etrafa ateş ederek kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki 2 otomobilin camına çok sayıda mermi isabet etti. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay saat 20.00 sıralarında Sultaniye Mahallesi 614.Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki iş yerinin önüne otomobille gelen kimliği belirsiz şüpheliler araçtan uzun namlulu silahlarla inerek kahvehaneye ateş etti. Olayın ardından şüpheliler otomobile binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında saldırıda 34 ED 5053 ve 34 AEZ 974 plakalı otomobillerin camlarına çok sayıda mermi isabet etti. Araçlar gerekli incelemelerin yapılması için çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız

Trump'tan piyasaları allak bullak edecek çıkış: Şu anda savaştayız
Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu

Komşu ülkenin en kritik binasını bu hale getirdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
840 liralık kuponuyla altılıyı tek başına bildi! Kazandığı ikramiye inanılmaz

840 liralık altılı kuponuyla kazandığı ikramiye inanılmaz
'Dünyanın sonunu getirecek böcek' İstanbul'da görüldü

"Dünyanın sonunu getirecek böcek" İstanbul'da görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.