Esenyurt'ta İki Grup Arasında Silahlı Çatışma

Esenyurt'ta Orhan Gazi Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma yaşandı. Kimse yaralanmazken, bir kafe ile park halindeki 2 otomobilin camları kırıldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta gece saatlerinde caddede karşılaşan iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirlerine kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu şans eseri kimse yaralanmazken, bir kafe ile park halindeki 2 otomobilin camları kırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Gazi Caddesi'nde karşılaşan iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirlerine kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu şans eseri kimse yaralanmazken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bu sırada bir kafenin ve park halindeki 2 otomobilin camları açılan ateş sonucu kırıldı. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme yaptı. Camları kırılan kafenin de güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)