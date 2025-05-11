Esenyurt'ta Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Esenyurt Belediyesi tarafından Hıdırellez Şenliği gerçekleştirildi.

Roman Kültür Evi'nde düzenlenen şenlikte, Roman Orkestra Grubu'nun çaldığı müzik eşliğinde eğlenen katılımcılar keyifli vakit geçirdi.

Şenliğe katılan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Hıdırellez'in Türk milletinin ortak kültürel mirası olduğunu söyledi.

Anadolu'nun bir kültür bahçesi olduğunu belirten Aksoy, "Bu bahçenin en güzel renklerinden biri de Roman vatandaşlarımızdır. Neşeniz, ritminiz ve müziğinizle bu topraklara renk katıyorsunuz." dedi.

Göreve başladıktan sonra hiçbir ayrım gözetmeden Esenyurt'ta hizmet ettiklerini vurgulayan Aksoy, ilçeyi huzur ve güvenin olduğu bir yer haline getirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Aksoy, Hıdırellez'le birlikte dayanışmanın ve kardeşliğin güçlendiğini belirterek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

İlçedeki Roman Kültür Evi'nin baştan sona yenilendiğini belirten Aksoy, burada açılan kurslarla Roman vatandaşlara kültür-sanat alanında eğitim imkanı sunulacağını ifade etti.

Şenlikte, yakılan ateşin üzerinden atlayan Aksoy, yenilenen Roman Kültür Evi'nin açılışını da gerçekleştirdi.

Açılışın ardından sınıfları gezen Aksoy, çocuklarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Etkinliğe, İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Semih Makaracı, Esenyurt Romanlar Derneği Başkanı Özcan Makaracı, sivil toplumu kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda Roman vatandaş katıldı.