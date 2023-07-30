Esenyurt'ta helikopter destekli dev asayiş uygulaması

2 bin 112 polisin katılımıyla gerçekleşen uygulama böyle görüntülendi

İSTANBUL - Esenyurt'ta 2 bin 112 polisin katılımıyla helikopter destekli dev asayiş denetimi gerçekleşti. Araçlar didik didik aranırken, içerisinde bulunan bulunan kişilere GBT (Genel Bilgi Taraması) yapıldı. Uygulama noktası havadan görüntülendi.

Esenyurt'ta helikopter destekli dev asayiş uygulaması gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt ilçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamaya Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Güven Timleri Şube Müdürlükleri olmak üzere toplanda 2 bin 112 personel katıldı. İlçede kurulan 102 uygulama noktasında durdurulan araçlar didik didik aranarak içerisinde bulunan bulunan kişilere GBT (Genel Bilgi Taraması) yapıldı. 3 polis helikopteri ve 6 drone ise havadan takip etti. Uygulamalar havada drone ile görüntülenirken, ekiplerin denetimleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.