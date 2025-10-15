Esenyurt'ta Gazeteci Hakan Tosun'un Ölümü: Cenaze Töreni Yarın

(İSTANBUL) Esenyurt'ta dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun'un naaşı Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Tosun, yarın Kağıthane Cemevi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Gazeteci, belgeselci, aktivist Hakan Tosun, Esenyurt'ta cumartesi akşamı fiziksel saldırıya uğradı. Kendisinden uzun süre haber alınamayan Tosun'un Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı ortaya çıktı. Burada yoğun bakıma alınan Tosun, önceki akşam hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 2 saldırgan tutuklanırken Tosun'un bugün Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.Tosun için yarın Kağıthane Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Sevenleri ve arkadaşları tarafından Tosun için Nurtepe Metro durağı önünden cemevine yürüyüş yapılacağı da açıklandı.