Esenyurt'ta Freni Boşalan Kamyon 3 Araca Çarptı
Esenyurt'ta park halindeki bir kamyonun freninin boşalması sonucunda 3 araç hasar gördü. Olay, Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi ve kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
ESENYURT'ta park halindeki kamyon, rampada kayarak 3 araca hasar verdi.
Olay, Güzelyurt Mahallesi 1960'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan kamyonun iddiaya göre freni boşaldı. Bir anda kaymaya başlayan kamyon, aynı sokakta park halindeki 3 araca çarptıktan sonra durdu. Kaza, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel