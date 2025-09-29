Haberler

Esenyurt'ta Freni Boşalan Kamyon 3 Araca Çarptı
Esenyurt'ta park halindeki bir kamyonun freninin boşalması sonucunda 3 araç hasar gördü. Olay, Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi ve kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Güzelyurt Mahallesi 1960'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan kamyonun iddiaya göre freni boşaldı. Bir anda kaymaya başlayan kamyon, aynı sokakta park halindeki 3 araca çarptıktan sonra durdu. Kaza, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
