Esenyurt'ta Freni Boşalan Kamyon 3 Araca Çarptı

ESENYURT'ta park halindeki kamyon, rampada kayarak 3 araca hasar verdi.

Olay, Güzelyurt Mahallesi 1960'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan kamyonun iddiaya göre freni boşaldı. Bir anda kaymaya başlayan kamyon, aynı sokakta park halindeki 3 araca çarptıktan sonra durdu. Kaza, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.