Esenyurt'ta fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bulunan, hidrofor tankı üretilen iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.