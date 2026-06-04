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Esenyurt'ta fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

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Esenyurt Fatih Mahallesi'nde hidrofor tankı üretilen iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bulunan, hidrofor tankı üretilen iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk
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