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Esenyurt'ta kundaklama dehşeti: Ayrıldığı kız arkadaşının evini 2 kez ateşe verdi

Esenyurt'ta kundaklama dehşeti: Ayrıldığı kız arkadaşının evini 2 kez ateşe verdi
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Esenyurt'ta ayrıldığı kız arkadaşının ailesinin evini hedef alan şüpheli İ.A., farklı tarihlerde 4 kez camları kırdı, 2 kez de kundaklama girişiminde bulundu. Ailenin camları yaptırmak için eve döndüğü sırada babanın gözü önünde benzin döküp çakmağı yakan şüpheli yangın çıkardı. Polis, aynı gün içinde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ESENYURT'ta iddiaya göre, ayrıldığı kız arkadaşının ailesiyle yaşadığı binayı hedef alan İ. A., 4 kez camlarını kırdığı daireyi, 2 kez de ateşe verdi. Bu sefer babanın da evde bulunduğu sırada benzin döküp çakmağı yakan şüpheli, aynı gün içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce kendisinden ayrılan kız arkadaşının peşini bırakmayan şüpheli İ. A., genç kızın ailesinin yaşadığı evi hedef aldı. Farklı tarihlerde gece saatlerinde adrese gelen şüpheli, dairenin camlarını 4 kez taşlayarak kırdı, binayı ise 2 kez kundaklama girişiminde bulundu.

CAMLARI YAPTIRMAYA GELDİ, YANGININ ORTASINDA KALDI

Şüphelinin tehdit ve saldırıları nedeniyle memleketlerine taşınma kararı alan aile, kırılan camları yaptırmak ve evi boşaltmak üzere tekrar eve geldi. Gece saatlerinde evdeki koltukta uyuyan baba, dışarıdan gelen sesler üzerine uyandı. Şüphelinin daire kapısına ve duvara benzin döktüğünü fark eden baba, "Ne yapıyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Babanın uyarısına aldırış etmeyen şüpheli, çakmağı yakarak binayı ateşe verdikten sonra hızla kaçtı.

KUNDAKLAMA KAMERADA

Duvarların ve girişin bir anda alevler içinde kaldığı yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Hemen harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilen şüphelinin, skuter ile gelmesi ve yanıcı madde ile binayı ateşe vererek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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