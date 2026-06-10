Esenyurt'ta dron destekli uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta polisin dron destekli operasyonunda, yere uyuşturucu attığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi'nde metruk binadan çıkan 3 kişiyi takibe aldı.

Dron destekli takipte bir kişinin yere bazı maddeler attığı belirlendi. Ekipler, yere atılan maddenin 2,3 gram uyuşturucu olduğunu tespit etti.

Uyuşturucu maddeyi yere atan şüpheli F.A. (38) gözaltına alındı.

Adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakılan F.A. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan soruşturma başlatıldı.