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Esenyurt'ta dron destekli uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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Esenyurt’ta polisin dron destekli takibinde, metruk binadan çıkan bir kişinin yere attığı 2,3 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Şüpheli F.A. gözaltına alındı, adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta polisin dron destekli operasyonunda, yere uyuşturucu attığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi'nde metruk binadan çıkan 3 kişiyi takibe aldı.

Dron destekli takipte bir kişinin yere bazı maddeler attığı belirlendi. Ekipler, yere atılan maddenin 2,3 gram uyuşturucu olduğunu tespit etti.

Uyuşturucu maddeyi yere atan şüpheli F.A. (38) gözaltına alındı.

Adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakılan F.A. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
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