Esenyurt'ta Boş Arazide Erkek Cesedi Bulundu

Esenyurt'ta Boş Arazide Erkek Cesedi Bulundu
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Esenyurt'ta Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde boş arazide yürüyen vatandaşlar tarafından bulunan cesedin 58 yaşındaki C.D.ye ait olduğu belirlendi. C.D., başından silahla vurulmuş halde bulundu. Ailesinin iki gün önce kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.

Esenyurt'ta boş arazide silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde boş arazide yürüyen vatandaşlar ceset görmeleri üzerine durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin 58 yaşındaki C.D'ye ait olduğu belirlendi.

Başından silahla vurulduğu tespit edilen C.D'nin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, C.D'nin ailesinin iki gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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