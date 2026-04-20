Haberler

Esenyurt'ta 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Esenyurt'ta 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında başlayan yangın, kısa sürede yanındaki iki apartmana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yaralanan kimse olmadı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yandaki iki apartmana sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Sultaniye Mahallesi 625. Sokak'taki 5 katlı binada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle binanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yandaki iki apartmana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alevler nedeniyle hasar oluşan 3 binada, çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

