Otelin önünde tartıştığı oğlunu silahla vurdu

Otelin önünde tartıştığı oğlunu silahla vurdu
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Otelin önünde tartıştığı oğlunu silahla vurdu
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Esenyurt'ta bir otelin önünde baba ve oğlu arasında tartışma başladı. Tartışmada baba, yanında bulunan tabancayla oğlunu bacağından vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken şüpheli baba gözaltına alındı.

İstanbul'un olaylı ilçesi Esenyurt'ta dün saat 23.30 sıralarında dehşet yaşandı. Güzelyurt Mahallesi Sultan Abdülhamit Caddesi'nde iddiaya göre; konakladıkları otelin önünde baba ve oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Otelin önünde tartıştığı oğlunu silahla vurdu

OĞLUNU SİLAHLA VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine baba, yanında bulunan tabancayla oğlunu bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Birileri kaos için butona basmış gibi görünüyor; bundan sonrasını kimse sezemez. İlahî adalet loading...

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Haber Yorumlarıdrakula:

En azından kafasına sıkmamış :)

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

her mahallede polis karakolu olmalı hatta devlet anlasacagi mahalleden kişilerle polis yetkisi vermeli silah vermeli olay anında müdahale etmesi icin kurmuşsunuz şehrin merkezine polis karakolunu arayacaksın da polisler gelecek de bekle dur sivil polis de çok yanlış üniformalı olmali ki meydanlarda kavga edenle korksunlar cekinsiler polisten

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Haber YorumlarıVatandaş Yorumcu:

2025 yılı olay yılı oldu

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