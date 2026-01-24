Haberler

Esenyurt'ta aracını durdurmak isteyen polise çarpıp kaçan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta makas atarak ilerleyen alkollü bir sürücü, polis memuruna çarpıp kaçtı. Sürücü, yapılan kovalamacanın ardından yakalanarak tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'ta, yolda makas atarak ilerleyen ve aracını durdurmak isteyen polis memuruna çarpıp kaçan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Avcılar'dan Edirne istikametine makas atarak ilerleyen bir araca polis ekipleri "dur" ihtarında bulundu.

Esenyurt'ta aracını durduran sürücü, görevli personelin ekip aracından indiği sırada polis memuruna çarptıktan sonra kaçmaya devam etti.

Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından araç, Beylikdüzü mevkisinde durduruldu.

Araçtan indirilen sürücü A.O'nün, yapılan kontrollerde 1,35 promil alkollü olduğu tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında sürücüye toplam 84 bin 194 lira idari para cezası uygulanırken, araç trafikten men edildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.O, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama", "yağma", "görevli memura mukavemet" ve "ulaşım araçlarını tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etme" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin çarptığı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gürsel Tekin: Madde bağımlılığını görmezden gelirsek geleceğimizi kaybederiz

Gürsel Tekin'in dikkat çektiği tehlike: Geleceğimizi kaybederiz
38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız

38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız
Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu

Termometreye bakan gözlerine inanamadı! Makarna bile havada dondu
Kreşte taciz soruşturmasında mağdur çocuğun ifadesi: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti

Mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Elbisemi indirip kameraya çekti
Gürsel Tekin: Madde bağımlılığını görmezden gelirsek geleceğimizi kaybederiz

Gürsel Tekin'in dikkat çektiği tehlike: Geleceğimizi kaybederiz
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Bali'de coştu, sosyal medya çalkalandı