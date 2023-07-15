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Teksas değil İstanbul! Tartıştıkları grubun üzerine böyle ateş açtılar

Güncel Haberler

İstanbul'da alkol alan şahıslar, mahallelinin uyarılarını dikkate almayarak çevreye rahatsızlık verdi. Bunun üzerine tartışma çıkarken mahalleliden 2 kişi, şahısların üzerine tüfekle ateş açtı. Saldırganlar kısa sürede ekipler tarafından yakalandı.

İstanbul Esenyurt'ta bir araçta alkol alanlar ile mahalleli arasına çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve av tüfeğiyle ateş açan 2 kişi yakalandı.

Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir araç içinde alkol alanlar ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. Mahalle sakinleri, araçtakilerin uzaklaşmasını istedi ancak uyarı dikkate alınmayınca kavga çıktı. Mahalle sakinlerinden 2'si kavga ettikleri gruba ateş açtı. Sokakta alkol alan grup hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis sevk edildi. Polis, silah kullandığı belirlenen mahallelilerden Hamit C. ve Cüneyt B.'yi yakaladı.

Hamit C.'nin üzerinden kurusıkı tabanca çıktı. Cüneyt B.'nin ise çatışma sırasında yarı otomatik av tüfeği kullandığı tespit edildi. İki şüpheli hakkında "ateşli silahlarla ilgili kanuna uymamak" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta Alkol Alanlarla Mahalleli Arasında Silahlı Kavga

Bu arada olay anı çevredeki bir binadakiler tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüyü çeken kişilerin olay sırasında gülmesi de dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt Tragger 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

özgün özen :

hepsi tutuklansın

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oğuz şengül:

adam famas çekti diyor cs'de 4/1 silah :):) koptum ya :) diğeride 20 metredeki adamı vuramıyor silah taşıyor komik :) kediyi gördünüzmü hemen tüydü silah sesini duyunca akıllı kediymiş :)

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Ihsan B:

Toplansin diyenlere, sanki dügme hazir üzerine basmak kalmis. Farzi misal toplandi. Karaborsa nolcak Bagzi seyler kafada degismesi gerek

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